Sos per una 60enne sarda scomparsa: “Che fine ha fatto mia mamma Marina?”

Sos per una donna scomparsa. Si tratta di Marina Castangia, 60 anni. La donna è sparita dalla zona di Mogorella e, nei giorni scorsi, i figli hanno fatto una denuncia ai carabinieri, che si sono già attivati per le ricerche. La donna “è invalida al 75 per cento. In passato ha lavorato come parrucchiera, in vari posti in Sardegna”, spiega uno dei figli, Daniele. “Non si hanno più notizie di lei dallo scorso otto maggio, ma l’ultima volta che ci siamo sentiti è stato l’11 marzo. Un messaggio su WhatsApp, poi più nulla. Io sono a Londra, mio fratello è a Milano. Da quanto ci è stato detto potrebbe essere nella zona di Terralba”.

“Mamma è alta un metro e sessanta, ha gli occhi castani ed i capelli biondi. Chiunque la veda, vi prego, contatti subito i carabinieri”.