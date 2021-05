Paura a Monserrato, metro fuori dai binari: corse bloccate per ore

Paura a Monserrato, metro fuori dai binari. Grande spavento ieri pomeriggio alla fermata di Caracalla quando un vagone ha fermato la corsa per un “instradamento”. Non ci sono stati problemi per i passeggeri, considerata la velocità moderata del mezzo, per il quale sono state avviate immediate verifiche anche nel tratto di binario. La linea è rimasta bloccata per qualche ora.

Sull’errato instradamento del tram di Metro Cagliari l’Arst ha avviato le verifiche che hanno consentito di chiarire il funzionamento degli impianti di sicurezza. Le cause dell’errore, che ha portato il Tram di Metro Cagliari a un errato instradamento (nessun “deragliamento”, dunque, fanno sapere dall’Arst), sono ora in fase di accertamento.