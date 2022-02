Sos da Pirri a Radio Zampetta Sarda: qualcuno riconosce questo gattone?

SOS A PIRRI:” GATTO DI 5 MESI IN VIA DELLA RESISTENZA, DI CHI È?”

SI CERCANO PROPRIETARI O UNA FAMIGLIA PER L’ ADOZIONE.

L’ appello di Irene per un gatto di circa 5/6 mesi che staziona nella veranda di casa sua, a Pirri in via della Resistenza.

È un gatto domestico non sterilizzato. Non puo tenerlo, se qualcuno l’ha perso puo’ contattare il 3809043527

Si prende in considerazione adozione se non si presentano eventuali proprietari.