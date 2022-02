Lutto nel mondo della chiesa sarda, è morto a Cagliari a 95 anni Luigi De Magistris

Lutto nel mondo della chiesa di Cagliari e della Sardegna, è morto a 95 anni il cardinale Luigi De Magistris. Era quasi giunto all’età di 96 anni, il prossimo compleanno, infatti, sarebbe stato il 23 febbraio. Il fratello Paolo è stato per due volte sindaco di Cagliari e, in seguito, consigliere regionale. Nato a Cagliari nel 1926, Luigi De Magistris si è laureato in filosofia presso l’Università di Cagliari. Ha svolto la formazione seminaristica presso il seminario romano ed è stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo Paolo Botto nella cattedrale di Cagliari il 12 aprile 1952.

Ha svolto buona parte del suo ministero a servizio della Santa Sede. Eletto vescovo da San Giovanni Paolo II il 6 marzo del 1996, è stato consacrato il 28 aprile dello stesso anno dal Cardinale Giovanni Canestri presso la chiesa di Sant’Anna in Cagliari. Il 22 novembre 2001 divenne pro penitenziere maggiore, incarico a cui rinuncio per limiti di età il 4 ottobre 2004. Rientrato definitivamente a Cagliari nel 2010, sino a pochi anni fa ha svolto il ministero di confessore presso la Cattedrale.