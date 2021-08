Sos Covid a Pula: “Quaranta positivi, un ragazzo è in terapia intensiva”

Sono in aumento i contagi legati al Coronavirus a Pula. A fornire i numeri aggiornati è la sindaca Carla Medau, ma c’è il “mistero” delle comunicazioni da parte dell’Ats: “Da oltre venti giorni non ci comunica i risultati dei positivi e dei guariti. Raccomando a chi si trova in uno stato di positività, di informare tempestivamente la sottoscritta o l’amministrazione per avviare tutti i protocolli. È sempre necessario tenere il distanziamento e usare la mascherina in presenza di altre persone.

In questi giorni non ho comunicato i dati in quanto è stato complicatissimo risalire ai positivi, o ai guariti. È evidente che il virus sta circolando moltissimo anche a livello dei nuclei familiari e pertanto, senza alcun allarmismo, richiamiamo alla prudenza e a voler comunicare subito lo stato di positività per evitare di continuare a propagare il contagio, che sta avvenendo anche tra persone vaccinate, con sintomi molto lievi ma che obbligano poi a quarantene interi nuclei familiari, con aumento di fastidiosi disagi e restrizioni lavorative”, osserva la Medau.