Pierpaolo Muscas travolto e ucciso a Cagliari, il guidatore 29enne positivo all’alcoltest

Sarà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il ventinovenne che, al volante di una Volkswagen Golf, ha travolto e ucciso in via Riva di Ponente a Cagliari Pierpaolo Muscas, pescatore 50enne (la notizia qui). Come riporta l’agenzia Ansa, il giovane guidatore “è risultato positivo all’alcoltest, anche se poco al di sotto del limite massimo”. E, in questo caso, scatterà in automatico l’iscrizione nel registro degli indagati. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 5: Muscas stava attraversando la strada quando è stato falciato dall’auto. Non si sa ancora se la vittima si trovasse sulle strisce pedonali. I soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili, lo stesso automobilista si è subito fermato per prestare i primi aiuti al cinquantenne, prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

La “partita”, ora, è tutta in mano alla polizia giudiziaria. Il pm ha, infatti, già disposto il sequestro dell’automobile.