Sos a Radio Zampetta Sarda: Silvestro, abbandonato a Cagliari in preda al terrore

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DI ADOZIONE PER SILVESTRO, ABBANDONATO IN STRADA A CAGLIARI IN PREDA AL TERRORE.

Abbandonato in strada, questo dolcissimo gattino di 5 mesi è stato recuperato in preda al terrore.

Chissà quanta paura ha vissuto.

Attualmente è in stallo provvisorio, è molto coccolone, merita veramente una bella famiglia e tanto amore.

ADOZIONE SOLO SARDEGNA.

CHI LO ADOTTA?

Info chiamare al 3383802454

