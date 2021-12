Sos a Pirri: “Un uomo gira tra via Toti e via Giussano e controlla tutte le auto con un ombrello in mano, occhi aperti”

“Nella zona compresa tra via Enrico toti e via Balilla si sta aggirando un ragazzo la notte che controlla se ci sono macchine aperte. Prestate attenzione”. A scriverlo in un gruppo Fb di Pirri e anche nel suo profilo personale è un residente di via Giussano, Marco M. Nel suo profilo l’uomo ha anche messo un filmato, della durata di dieci secondi, dove si vede, nel buio, un uomo che tiene nella mano sinistra un’asta (a quanto pare un ombrello) e che, con la destra, tira la maniglia della sua automobile: “Ma non è l’unica che ha controllato se fosse aperta. Ho un’altra telecamera di sicurezza che riprende un altro tratto della strada, dove c’erano le automobili dei miei vicini. Per questo chiedo a tutti di prestare la massima attenzione. Non è la prima volta che questa persona si aggira nelle stradine di Pirri”.

“La mia auto non ha nessun danno, per fortuna, ma la prudenza non è mai troppa”.