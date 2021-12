Tre gattini tigrati in cerca di adozione a Quartu: “Una nuova vita per loro”

L’ appello di Arianna da Quartu, volontaria che ha salvato tanti gattini, chiede una bella famiglia per loro:

“Sarebbe un bellissimo regalo di Natale trovare per ciascuno di questi meravigliosi gattini dal carattere dolcissimo una nuova vita, colma di tanto amore.

I tigrati sono 2 fratellini di circa 5 mesi mentre la gattina bianca e grigia è una dolcissima femminuccia di circa 2 mesi.

Potete contattarmi con un primo messaggio whatsapp al +39 338 996 9359″