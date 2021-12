Cagliari, il pauroso crash tra auto e metropolitana nel cuore di viale Marconi: momenti di paura nel traffico in tilt. La sala operativa, del Comando VVF di Cagliari, ha ricevuto una richiesta di soccorso per incidente stradale, intorno alle 13:30, un’auto si scontra con la metropolitana in viale Marconi, e per questo è stata inviata una squadra dalla sede centrale. Giunti sul posto le unità VVF hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e della autovettura coinvolta, il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale, da un’autoambulanza del servizio sanitario. Sul posto la polizia locale per quanto di loro competenza. Attualmente non risultano altre persone ferite.