Una buona e inaspettata notizia: riaprirà domani, o al più tardi domenica 25 gennaio, il tratto della strada statale 195 “Sulcitana” compreso tra il km 5,200 e il km 8,600, interessato dalle recenti mareggiate.

La riapertura sarà accompagnata da limitazioni alla circolazione: il limite di velocità sarà fissato a 50 km/h e sarà vietato il sorpasso.

Anas comunica che sono già in programma ulteriori lavori di consolidamento, che verranno eseguiti successivamente all’apertura dello svincolo della strada di Contivecchi.