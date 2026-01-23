Domenica 25 gennaio 2026 il Poetto tornerà a essere protagonista di un gesto concreto di attenzione e rispetto per l’ambiente. È in programma, a partire dalle ore 10 una giornata dedicata alla pulizia del litorale che coinvolgerà le spiagge di Cagliari e Quartu Sant’Elena, tra i luoghi naturali più suggestivi e frequentati del territorio.

Il punto di ritrovo sarà davanti al Golden Beach, sul confine tra i Comuni di Cagliari e Quartu San’Elena, da cui prenderà avvio un’azione collettiva che vedrà fianco a fianco amministrazioni comunali, associazioni di volontariato (Rebelterra, Cittadinanza Attiva, OIKOS di Quartu Sant’Elena, Legambiente Cagliari, Legambiente Sardegna, Plastic Free Cagliari Cittadinanza Attiva Sardegna), cittadine e cittadini.

Un’alleanza ampia e trasversale, nata con un obiettivo chiaro: rimediare ai danni lasciati dalle recenti mareggiate che, durante l’ultima allerta meteorologica (ciclone Harry), hanno depositato lungo la costa detriti e rifiuti, compromettendo il decoro delle aree.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra gli Assessorati all’Ambiente dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena e il tessuto associativo locale, con il coinvolgimento diretto della comunità. Un lavoro corale che punta non solo a ripulire fisicamente la spiaggia, ma anche a rafforzare quel senso di responsabilità condivisa, che rende un territorio più vivo e più curato.

Il Poetto non è soltanto un luogo di svago: è uno spazio identitario, un bene comune, che appartiene a tutte e tutti, e che riveste un ruolo fondamentale anche sotto il profilo turistico. Restituirgli decoro significa investire nella qualità della vita e nell’immagine del territorio. Ma anche lanciare un messaggio chiaro sull’importanza della tutela ambientale.

Partecipare è semplice: basta presentarsi all’orario stabilito con guanti da lavoro, pronti a dare una mano. Un gesto piccolo, alla portata di tutti, che diventa significativo quando si unisce a quello degli altri. Una domenica diversa, insomma, da trascorrere all’aria aperta prendendosi cura del mare che ogni giorno restituisce bellezza al territorio.