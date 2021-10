Soggiorna in hotel in Sardegna e se ne va senza pagare: denunciato 63enne milanese.

Ieri a Siliqua, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata da una 58enne cagliaritana, amministratrice unica di una società di Vallermosa che gestisce un albergo, i carabinieri hanno denunciato per insolvenza fraudolenta un 63enne milanese. Questi, dopo aver soggiornato dal 14 al 18 agosto presso la citata struttura di Siliqua, avrebbe omesso di pagare il corrispettivo rendendosi irreperibile. Non pagare dopo aver fruito di un servizio non costituisce infatti truffa ma qualcosa di diverso, non essendovi stato un inganno che produce un atto di disposizione patrimoniale della controparte ma semplicemente un inadempimento nel saldare quanto dovuto.