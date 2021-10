Furto da Carrefour a San Sperate, arrestati due algerini.

Ieri a San Sperate i carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso due algerini rispettivamente di 28 e 27 anni, giunti in Italia pochi giorni fa e domiciliati presso il Cas di Monastir. I due hanno sottratto dal centro commerciale Carrefour situato sulla strada statale 131 prodotti per l’igiene personale per un valore complessivo di circa €80. Gli arrestati, dopo la redazione degli atti relativi alla descrizione di quanto accaduto, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa di essere condotti stamattina al palazzo di giustizia di Cagliari per la convalida dell’arresto e il giudizio con rito direttissimo. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al gestore del punto vendita.