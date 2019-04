Con lo smartphone in ricarica nella vasca da bagno: 20enne muore folgorata

Di



sardegna

Stava utilizzando lo smartphone in ricarica nella vasca da bagno: Anastasia, questo il nome della 20enne morta folgorata in casa sua a Mosca dopo che il telefonino è caduto accidentalmente in acqua. La giovane è stata trovata morta dalla madre. È il quinto caso in pochi mesi in Russia