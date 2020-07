Sky: “Il Cagliari vuole Ranieri al posto di Zenga, Giulini pronto a cambiare ma c’è l’ostacolo Samp”. Clamorosa idea di Giulini: richiamare il tecnico delle storiche promozioni al Cagliari, magari con un triennale per programmare una crescita della squadra. L’alternativa resta Di Francesco, mentre è sfumato Juric che resterà al Verona. Ranieri ha un altro anno di contratto con la Sampdoria ma di fronte a un bel progetto rossoblù potrebbe accettare la corte del Cagliari. Già nel 1991, quando lasciò il Cagliari per approdare al Napoli di Maradona, disse che un giorno sarebbe tornato. Una promessa sinora mai mantenuta, anche se puntualmente ogni anno arriva il tormentone su un possibile ritorno di Ranieri al Cagliari. Questa volta però si tratterebbe di un progetto molto solido, e a fine carriera l’ex mister di Roma e Leicester potrebbe decidere davvero di ritentare l’avventura in rossoblù per riabbracciare Cagliari, una città che lo ama. E nell’anno del centenario, il ritorno di Ranieri sarebbe la ciliegina che addolcirebbe anche tutte le difficoltà avute dalla squadra in questo girone di ritorno. Zenga traballa, Ranieri e Di Francesco prime scelte di Giulini e Carli, sullo sfondo resta Giampaolo. Ma Ranieri, che a Cagliari è un idolo, rappresenta da sempre il top per la piazza. Già lo scorso anno il mister restò commosso quando firmò il suo poster nel museo della Sardegna Arena: “Per sempre grato”, scrisse riferendosi al suo Cagliari. E da sempre sostiene che la vera impresa della carriera che gli è rimasta più del cuore, ancora più del miracolo Leicester, sono state proprio le due promozioni dalla C alla A col Cagliari e poi la successiva clamorosa salvezza nella massima serie, raggiunta con un finale sprint dopo che nel girone d’andata la squadra con Francescoli Fonseca e Matteoli aveva raccolto appena dieci punti.