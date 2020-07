Botte da orbi in Consiglio Comunale a Quartu, Delunas replica alla consigliera Brai: “Stai serena”

Replica e precisa il sindaco Stefano Delunas riguardo agli eventi che hanno animato il consiglio comunale di Quartu Sant’Elena avvenuto ieri sera. Durante la discussione sulla delibera “Protocollo d’intesa con la Citta’ Metropolitana per la concessione in comodato di locali scolastici via Turati e via Mons. Angioni” la consigliera di minoranza Tecla Brai ha attaccato il primo cittadino sostenendo che “in 5 anni non ha fatto niente, ha mandato in rovina una intera città”.

Quando si vive l’amarezza della sconfitta politica – spiega il sindaco Delunas – e passano oltre 5 anni non riuscendo ad elaborare il lutto della sconfitta, accade appunto che si diventa ossessivi ripetendo a comando il solito refrain ” Sindaco Delunas si dimetta”. Ecco l’ossessione: me lo hanno ripetuto per ben 5 anni, rinunciando a fare una opposizione costruttiva per il bene della città. Anche ieri, in consiglio comunale, il solito attacco politico puerile e acido. Ed io, molto seraficamente ho fatto notare alla consigliera sgarbata, dal tono stentoreo da vera virago della politica nostrana di non esagerare e che andasse appunto in economy con la campagna elettorale perché si dice che si andrà ad elezioni a maggio /giugno 2021. Di rilassarsi pertanto e di stare serena perché altrimenti sarebbe arrivata stanca e logorata all’appuntamento elettorale del prossimo anno. Inoltre, a differenza di molti suoi amici di cordata che mi davano in difficoltà umorale, ho dichiarato che io invece tenevo tantissimo al suo equilibrio psicofisico e di seguire il mio spassionato consiglio. Semmai che si preoccupasse degli altri candidati sindaci e non del sottoscritto, visto che io non dovrò ricandidarmi per un secondo mandato.

P.S. Che si preoccupasse semmai di venire eletta nel prossimo consiglio comunale. Perché Quartu ha bisogno di una capace e preparata amministratrice quale è la signora in foto”.