Sinnai, risarcimento per i danni causati dal malfunzionamento dell’energia elettrica: “Un importante risultato raggiunto grazie alla minoranza che ha vigilato e segnalato la situazione”.

Tv e frigoriferi che non hanno sopportato le anomalie delle tante interruzioni elettriche, sbalzi di tensione che hanno bruciato i circuiti degli elettrodomestici dei cittadini residenti nelle zone colpite dai problemi Enel, le segnalazioni fioccano da tempo e hanno avuto una svolta qualche giorno fa con il comunicato da parte della sindaca Barbara Pusceddu, la quale ha evidenziato le interlocuzioni con Enel andate a buon fine.

“Noi ci siamo attivati da subito – spiega Walter Zucca – grazie alla consigliera Simoni che ha portato la problematica in consiglio, non abbianao smesso mai di vigilare e sollecitare per questa situazione incresciosa.

Chi avesse subito danni può chiedere risarcimento con una relazione tecnica da inviare a Enel, allegando il proprio codice identificativo presente in bolletta”.