Quartucciu, coppia di turisti derubata alle Vele: il tempo di pranzare e la loro auto è stava svaligiata. “Era parcheggiata in piena luce, davanti all’ingresso, in un punto di passaggio continuo di gente. In 20 minuti ci hanno sfondato un lunotto posteriore e hanno rubato tutto. Non so come sia possibile visto che passavano persone in continuazione”.

Il fatto è stato raccontato proprio dai turisti che, dopo la vacanza a Villasimius, si sono diretti a Cagliari per imbarcarsi. Ma in pochi minuti la bella esperienza in terra sarda si è trasformata in un incubo. “Sia i carabinieri che gli ufficiali all’imbarco ci hanno detto che stanno tenendo sotto controllo una banda che punta i turisti che sono diretti al porto per prendere la nave. Sono tante le famiglie che hanno subito la stessa sorte negli ultimi 2 mesi, nei parcheggi dei centri commerciali e al Poetto principalmente. Allertate i vostri ospiti, al fine di non rovinarsi una vacanza meravigliosa”.