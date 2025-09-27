Preso a pugni per strada un uomo “senza motivo”, è stato colpito alle spalle e ha riportato seri danni. L’appello dei cittadini rivolto ai genitori: “Controllate questi ragazzi, anche i minorenni, che non hanno ancora capito il vero senso della vita”.

Il grave episodio è avvenuto qualche giorno fa e mette in evidenza il triste fenomeno che, da tempo, interessa Cagliari e hinterland, ossia quello dei ragazzini ribelli che, in giro sino all’alba, commettono atti vandalici e non solo. Risse, insulti ai passanti, prepotenza perpetrata e un atteggiamento di sfida contro tutto e tutti. Di recente un uomo è stato colpito da dietro con un pugno, riportando serie conseguenze e la paura aumenta. Le istituzioni sono state informate del fatto, tra i ragazzini erano presenti anche delle ragazze che hanno spalleggiato gli amici.

“Abbiamo paura anche a rimproverarli – spiega un cittadino – rispondono male e potrebbero diventare ancora più violenti. Non hanno più rispetto, sono arroganti, bulli e c’è una gran paura”.