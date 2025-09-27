Lunedì 29 settembre, si celebra la ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato.
Alle ore 17.00, a Cagliari, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Cecilia sita in Piazza Palazzo, verrà celebrata la Santa Messa dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Cagliari Monsignor Ferdinando Caschili, concelebrata unitamente al Cappellano Territoriale della Polizia di Stato Don Eugenio Cocco. La liturgia sarà accompagnata dal 1° Violino del Teatro Lirico di Cagliari Fabrizio Falasca che eseguirà alcuni brani.
La cerimonia si svolgerà alla presenza delle Autorità Civili e Militari della provincia.
San Michele Arcangelo venne proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da Papa Pio XII il 29 settembre 1949, scelto come simbolo dell’impegno professionale del poliziotto al servizio dei cittadini.