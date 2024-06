Sinnai, l’ultimo saluto a Dolores: lutto cittadino e l’abbraccio di amici e parenti

Sinnai – L’ultimo saluto a Dolores, la mamma di 57 anni che ha perso la vita domenica scorsa per mano del figlio Andrea: la comunità si è stretta in un forte abbraccio silenzioso rivolto al marito Lello e alla figlia Francesca che hanno accompagnato la donna nel suo ultimo viaggio. Uno straziante rito quello che si è consumato questo pomeriggio: il paese, in lutto cittadino proclamato dalla sindaca Barbara Pusceddu, ha partecipato ai funerali celebrati da don Frau nella parrocchia di Santa Barbara. Si affida alla parola di Dio e alla preghiera il sacerdote che, nella sua missione, deve dare conforto a una famiglia lacerata dal dolore. Una tragedia, poche parole possono essere espresse in queste circostanze. Silenzio e rispetto ai quali seguirà una riflessione e delle azioni mirate alle nuove generazioni. Questo è uno degli obiettivi del primo cittadino appena eletto e che ha annunciato i momenti successivi alla tragedia.