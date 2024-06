Cagliari, battaglia sugli sconti per comprare casa: servono quasi 4 mesi per vendere un appartamento

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I tempi di vendita delle case a gennaio 2024 hanno evidenziato un leggero aumento: nelle grandi città si è passati da 104 giorni di Gennaio 2023 a 108 gg di gennaio 2024. Quattro giorni in più, dunque, per concludere le compravendite. Un aumento dovuto alla maggiore trattativa messa in campo da chi deve acquistare. E la Sardegna si conferma tra le regioni dove le battaglie sugli sconti durano di più: 114 giorni a Cagliari, ben 145 a Sassari e 108 a Oristano. I dati sono

dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Ancora una volta Bologna e Milano si confermano le città più veloci, rispettivamente con 68 e 72 giorni, in aumento di 18 e 17 giorni rispetto a un anno fa. I tempi più lunghi si segnalano a Palermo, 132 giorni, città in cui occorre più tempo per vendere una casa, seguita da Bari con 126 giorni.