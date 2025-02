Uno strazio senza fine per due famiglie di Seriate, in provincia di Bergamo. Madre e figlia, Michela Vitali, 55 anni, ed Elisa Rota, 77, sono morte a 12 ore di distanza l’una dall’altra per un brutto male. “Quando la vita di una giovane donna, e madre, di 55 anni viene spezzata dalla malattia ci risulta ancora più difficile da accettare rispetto alla scomparsa di un uomo o di una donna di, per dire, 90 anni – spiega l’arciprete di Seriate don Mario Carminati dopo i funerali. “Per chi è credente ci sono il conforto della preghiera e la speranza di fronte a qualcosa che ci appare inaccettabile, ingiusto. C’è nel percorso esistenziale di ognuno di noi un “limite” che nessuno sa quando arriverà, e che è umano che non si voglia toccare…”. Michela lascia una sorella, Verusca, il figlio 20enne Federico e il marito Massimo. Un doppio dolore immane anche per Rino, marito di Elisa e padre di Michela. La 55enne se n’è andata la notte del 18 febbraio. Mamma Elisa invece, già da tempo ricoverata all’hospice di Gorlago, a mezzogiorno del giorno successivo. Un destino crudele che ha unito una madre e una figlia che va oltre ogni immaginazione.