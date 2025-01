Sinnai, il piazzale della chiesa trasformato in parcheggio i giorni della messa: divieto (ignorato) per i non autorizzati, in tanti, ancora, non rinunciano a sostare la propria vettura per assistere al rito domenicale. “Ore 10:00, la situazione che si presenta nel piazzale della chiesa”: la segnalazione di un residente che evidenzia come, in altre strade, invece, la multa scatti per i trasgressori alle regole imposte.

La segnalazione sarebbe già stata inoltrata anche alle istituzioni di competenza. Una problematica non nuova, già in passato, quasi due anni fa, era stata oggetto di attenzioni soprattutto quando il parroco aveva dovuto aggirare le macchine per entrare in chiesa durante la processione.

I cittadini si dividono, c’è chi è favorevole per consentire a tutti, soprattutto i più fragili, di assistere alle cerimonie ecclesiastiche, e chi, invece, si sofferma sul fatto che occorrerebbe il pass, come da disposizioni, per transitare o, eventualmente, sostare nella piazza che accoglie la parrocchia. “La piazza Santa Barbara è diventata un parcheggio vero e proprio. Suggerirei una pompa di benzina e un gommista a servizio dell’area incriminata, con annessa stazione di lavaggio. Lo spazio c’è”: con queste parole il movimento Sinnai Libera di Aldo Lobina si era espresso anche in consiglio comunale. Un danno non solo d’immagine bensì per la salvaguardia dei fedeli che, intenti a salutare il luogo sacro, rischiano di essere travolti da chi non è intenzionato a percorrere qualche passo in più pur di parcheggiare correttamente la propria vettura.