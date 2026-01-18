“Ci vorrebbero delle telecamere in tutte le colonie feline per poter garantire la sicurezza a questi gatti che sono randagi e non tutti possono essere fortunati nel trovare una casa”.
La storia: “Il loro padrone abitante nella casa poi venduta all’asta è deceduto anni fa, io che lavoravo in zona, vedendoli soli e non avendo più spazio in casa, ho pensato di censirli per tutelarli visto che questi gatti sono nati e cresciuti in questo luogo e sono seguiti regolarmente da altre due signore che mi aiutano con il cibo” spiega F, una volontaria.
“Stanotte hanno pensato di sabotare la piccola parte riservata a loro: non è la prima volta che succede, a volte abbandonano anche dei cuccioli, le altre volte è stata buttata spazzatura, tutta sparsa, cosi ho ricevuto la chiamata da parte di una passante che ha incolpato le signore della colonia di buttare tutto.
Oggi questo, nonostante abbia messo un cartello a mie spese per comunicare la presenza della colonia e delle violazioni sul maltrattamento”.