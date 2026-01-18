“Ci vorrebbero delle telecamere in tutte le colonie feline per poter garantire la sicurezza a questi gatti che sono randagi e non tutti possono essere fortunati nel trovare una casa”.

La storia: “Il loro padrone abitante nella casa poi venduta all’asta è deceduto anni fa, io che lavoravo in zona, vedendoli soli e non avendo più spazio in casa, ho pensato di censirli per tutelarli visto che questi gatti sono nati e cresciuti in questo luogo e sono seguiti regolarmente da altre due signore che mi aiutano con il cibo” spiega F, una volontaria.

“Stanotte hanno pensato di sabotare la piccola parte riservata a loro: non è la prima volta che succede, a volte abbandonano anche dei cuccioli, le altre volte è stata buttata spazzatura, tutta sparsa, cosi ho ricevuto la chiamata da parte di una passante che ha incolpato le signore della colonia di buttare tutto.

Mi è stato detto prepotentemente di levare i ripari in modo tale che la gente non buttasse spazzatura.

Oggi questo, nonostante abbia messo un cartello a mie spese per comunicare la presenza della colonia e delle violazioni sul maltrattamento”.