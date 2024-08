Sinnai, 100 mila litri d’acqua distribuiti in tre giorni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sinnai, 100 mila litri di acqua distribuiti in tre giorni: emergenza idrica ridotta grazie al lavoro ininterrotto dei volontari che, giorno e notte, si prodigano per portare l’acqua nelle frazioni lunga la ss 125. Sono gli uomini e le donne di Vab Sinnai gli instancabili e sempre a disposizione della comunità: la grave sete dell’Isola non risparmia i centri abitati, non più raggiunti dal bene primario come una volta, e la situazione peggiora nei territori esterni, quelli dove dimorano piccoli villaggi e comunità. Rubinetti a secco, nemmeno una goccia d’acqua per loro se non fosse per le cisterne che riempiono i depositi. Prosegue, quindi, senza sosta, sotto il coordinamento del C.O.C. del Comune di Sinnai, “l’attività dei nostri volontari volta a far fronte all’emergenza idrica. Con la nostra cisterna dalla capacità di 36000 litri e con la disponibilità dell’autobotte del comune della capacità di 6000 litri, siamo riusciti a distribuire circa 100.000 litri di acqua in tre giorni nelle frazioni del comune di Sinnai lungo la ss 125. Un risultato raggiunto grazie al lavoro dei nostri volontari che stanno operando giorno e notte per cercare di alleviare le difficoltà dei propri concittadini”. Vab Sinnai, insomma, sempre vicina al proprio territorio e alle istituzioni.