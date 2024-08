Torre dei Corsari, i rifiuti abbandonati dopo il ferragosto? Tutti raccolti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno fatto molto discutere sui social le foto e i video postate dai frequentatori della spiaggia della Costa Verde che, il giorno dopo ferragosto, hanno trovato un tappeto di rifiuti: sparsi ovunque, bottiglie e plastiche varie sono stati sinonimo di festa in riva al mare ma anche di inciviltà. Tutto ripulito, però, grazie a un gruppo di operatori ecologici da elogiare, soprattutto per la loro tenera età. A evidenziare l’episodio è stato un lettore di Casteddu Online che ha segnalato, allegando l’immagine della comitiva, la buona azione: “Ho notato che nella pagina “Quelli di Torre dei Corsari” ha fatto tanto scandalo la situazione della spiaggia dopo il ferragosto. Sono nati tanti commenti e foto, ma quando una persona ha postato la bellissima foto (che allego) di questi bimbi che, con guanti in mano, si sono impegnati a pulire tutte le dune, raccogliendo ben 12 sacchi pieni di spazzatura, nessuno ha commentato”. Evidenziare il lavoro di questi bambini è più che giusto e doveroso: una lezione per i più grandi che hanno sporcato la spiaggia di tutti, commettendo, così, un reato contro l’ambiente già in grave sofferenza, e la consapevolezza che le nuove generazioni hanno recepito, più di qualche adulto, il senso di civiltà, di solidarietà e comunità. Un esempio da seguire, da imitare e replicare infinite volte, insomma, da tutti.