Un incidente che poteva avere un finale decisamente tragico per una donna finita fuori strada con la sua auto questo pomeriggio a Sindia. Nell’impatto, ha sfondato una recinzione e l’auto si è ribaltata su un fianco. Fortunatamente, la conducente non ha riportato gravi lesioni ed è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Nuoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Macomer e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.