Un volo IPV, “imminente pericolo di vita” per un bimbo di soli due mesi, trasportato da Alghero a Genova con un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. Il piccolo era ricoverato a Sassari ma le sue condizioni hanno richiesto un trasferimento immediato al Gaslini, eccellenza nella cura dei più piccoli. Il volo è partito dall’aeroporto di Alghero e, come da procedura, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio. Un intervento ancora una volta preziosissimo da parte dell’Aeronautica Militare, sempre in prima linea per questa tipologia di assistenza. Il piccolo, assistito durante tutto il viaggio da sanitari specializzati e messo in una culla termica, è arrivato nel capoluogo genovese attorno alle 19.