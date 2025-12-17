Un tragico incidente ha spezzato la vita a soli 45 anni dell’operaio di Silanus Pier Luigi Chessa. Da tanti anni in Veneto, Chessa è uscito fuori strada con la sua auto ad Arsiero. Il 45enne è precipitato in un dirupo per diversi metri e nonostante i soccorsi tempestivi non è stato possibile salvarlo. Al momento della tragedia, sembra che il giovane operaio stesse tornando a casa da lavoro.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno svolto un enorme lavoro per recuperare il corpo data la zona impervia in cui la vettura era caduta.