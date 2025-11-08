I carabinieri della Stazione di Siliqua hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne operaio del luogo, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato mentre si trovava a piedi lungo le vie del centro in atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di quasi 100 gr., 22 semi di canapa indiana unitamente alla somma contante di 1.000 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante le fasi di identificazione, il giovane ha improvvisamente dato in escandescenze, colpendo al volto uno dei militari. L’immediata e professionale reazione dei militari ha consentito di contenerlo e una volta bloccato, è stato dichiarato in arresto e portato in caserma per gli adempimenti di rito.