Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Assemini, sono intervenuti nel centro abitato poiché all’interno di un magazzino, appartenuto ad una persona scomparsa di recente, era stata segnalata la presenza di una cospicua quantità di artifici pirotecnici abbandonati.

In via cautelativa, l’area è stata messa in sicurezza e si è provveduto a richiedere l’intervento degli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari. Giunti sul posto, gli specialisti hanno eseguito un controllo approfondito verificando la presenza di quasi 70 kg di materiale costituito da cipolle artigianali, bombe carta e una varietà di petardi di diverse tipologie, tutti privi del marchio di conformità e sicurezza richiesto dalle normative dell’Unione europea. Il materiale è stato immediatamente messo in sicurezza e reso inerte per evitare rischi per la collettività, successivamente è stato sequestrato in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.