La comunità è pronta per stringersi alla mamma e al fratello del 41enne che nella notte di due giorni fa si è schiantato nella rotatoria lungo la Strada Dorsale Consortile, nei pressi dell’area industriale Casic. Era a bordo della sua moto quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo. Niente è stato possibile fare per lui, il decesso è stato constatato sul posto.

Tanti i messaggi dedicati al giovane uomo: “I Fucilieri dell’aria hanno perso un Fratello. “Giacomino” sarà per sempre uno di noi e vivrà per sempre nei nostri ricordi più belli e sinceri”, “buon viaggio fratello della strada” si legge.