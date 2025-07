Era di Nuoro ma la sua perseveranza e il suo impegno erano ben noti e percepiti in tutta la Sardegna: era affetto da osteogenesi imperfetta e, ultimamente, il male aveva debilitato il suo fisico ma non la voglia di continuare i suoi impegni morali a favore di tutti.

Tanti i messaggi dedicati all’uomo: “Mi si è spezzato il cuore nell’apprendere della scomparsa di Enzo Cumpostu. Negli anni ci ha fortemente sostenuto e incoraggiato nel nostro impegno rivolto alla causa talassemica e alla difesa dei nostri centri di cura” spiega il presidente Ivano Argiolas.

“Enzo era molto vicino alla causa per motivi famigliari ma solo ora mi rendo conto che lo sarebbe stato ugualmente, perché vicino a tutti noi che viviamo l’esperienza della malattia. Non credo di esagerare nel dire che Enzo sia stato, a modo suo, un intellettuale. Per i ragionamenti su politica, sanità, corpi militari, volontariato e altre questioni di cui offriva lucide analisi nei suoi lunghi video.È stato radioamatore, volontario della Croce Rossa e attivista politico in Fratelli d’Italia a Nuoro, prima di rallentare l’attività per motivi di salute. Addio Enzo. Se ci rivedremo, fonderemo un’associazione per tutelare gli angeli con ali spezzate”.