La Smeraldi porta Monserrato al centro delle attenzioni: la città, come il popolo del web, si divide per la partecipazione della diva dell’eros alla festa della birra.

Tutti ne parlano, da ben due giorni, ossia da quando sono apparse le locandine che raffigurano la giovane cagliaritana come l’ospite principale dell’evento che, pochi giorni fa, si è svolto a Sestu. In paese era stato invitato Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, ex marito della modella Morić e ora papà affettuoso dopo una vita turbolenta. Una breve apparizione di 15 minuti.

“La Smeraldi con noi, invece, rimarrà un’ora” ha spiegato il sindaco Tomaso Locci.

Nessuna performance inerente alla professione per la quale è conosciuta, “qualcuno sicuramente rimarrà anche deluso”, ma una comparsa in cui ballerà e scatterà foto con il pubblico.

Insomma, niente hard o esibizioni a luci rosse, ma per tanti non è lo stesso una presenza gradita. C’è chi invoca la decenza e il decoro, chi il buon esempio da impartire ai più giovani e chi non considera lo spettacolo adatto alle famiglie.

Non solo oppositori, però, alla star cagliaritana che vanta anche un Oscar, bensì altrettanti che niente hanno contro Locci che ha solo dato il consenso alla partecipazione della star. “Salirò sul palco come faccio sempre, è solo una ragazza di Cagliari che ha scelto la professione che svolge con successo. Sono ben altre le situazioni che dovrebbero scandalizzare, se l’ospite proposto fosse stato un delinquente non avrei assolutamente accettato”.

La Smeraldi verrà retribuita dagli organizzatori della festa, non dal Comune, e si esibirà nell’arena grandi eventi, location studiata e realizzata proprio per ospitare serate ed eventi importanti capaci di richiamare la partecipazione di migliaia di persone.