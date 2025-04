Siliqua, altalene per i bimbi nuovamente sicure, la sindaca Francesca Atzori: “Abbiamo messo in sicurezza le altalene che purtroppo vengono utilizzate da utenti che non hanno l’età adeguata per le stesse”. Dopo il caso di una mamma che è stata colpita in faccia mentre asciugava l’attrazione per il piccolo figlio, il primo cittadino ha subito provveduto a far sistemare i giochi del parco. Dedicati ai bambini, come accade in altri comuni, spesso vengono utilizzati dai ragazzini più grandi anche in maniera errata e questi sono i risultati: si rompono e diventano pericolosi per gli utenti ai quali sono riservati. Ieri è stata una mamma ad avere la peggio, un taglio nel labbro superiore, e la paura che se l’altalena, che si è rotta mentre veniva asciugata, avesse colpito il piccolo avrebbe potuto rompergli anche un dente. Le altalene, dopo la segnalazione del genitore, sono state aggiustate e messe subito in sicurezza. Non solo: presto il parco verrà preso in carico dalle istituzioni e reso perfetto fruibile: “Stiamo approvando un progetto di riqualificazione che ne prevede la sistemazione”.