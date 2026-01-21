I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, a conclusione di un’attività di verifica ispettiva condotta nel territorio di Carbonia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 57enne presidente del consiglio di amministrazione di un’associazione operante nella gestione di scuole per l’infanzia private.
Secondo quanto accertato dai militari nel corso dei controlli, l’uomo non avrebbe ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omettendo di inviare i propri dipendenti alle visite mediche obbligatorie previste per la mansione svolta.
All’esito dell’ispezione, contestualmente alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria, sono state elevate ammende per un importo complessivo pari a oltre 1.400 euro.
L’intervento si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e vigilanza svolte dall’Arma dei Carabinieri, attraverso le sue articolazioni specializzate, per garantire il rispetto delle normative a tutela della salute dei lavoratori, con particolare attenzione ai settori sensibili come quello dei servizi all’infanzia e dell’istruzione.