Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castiadas, con il supporto dei colleghi della Stazione di Villasimius, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 27enne originario della Toscana, domiciliato a Muravera, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di furto aggravato, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito dalle indicazioni fornite dalla Centrale Operativa della Compagnia, che aveva diramato le ricerche di un furgone Iveco Daily appena asportato nei pressi dell’abitazione dell’utilizzatore. Grazie al tempestivo coordinamento delle pattuglie sul territorio, il veicolo è stato intercettato e bloccato lungo la Strada Provinciale 18, all’altezza dell’ingresso per la località Cala Sinzias, mentre era condotto dal giovane.

Una volta fermato il mezzo, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire nella disponibilità del 27enne un coltello da pesca con manico in gomma e lama spezzata, immediatamente sottoposto a sequestro penale.

Il furgone, risultato peraltro privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziale all’utilizzatore.

Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.