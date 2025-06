Cagliari, sicurezza in mare: presentate interrogazione e mozione per interventi urgenti nelle spiagge cittadine. È stata presentata un’interrogazione con risposta scritta e orale, accompagnata da una mozione, per sollecitare misure urgenti a tutela della sicurezza dei bagnanti nelle spiagge del Comune di Cagliari, con particolare attenzione alla zona di Calamosca. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, l’aumento della presenza di cittadini e turisti rende ancora più evidente il problema dell’avvicinamento illecito di imbarcazioni a motore alla riva, spesso in violazione delle norme previste dall’Ordinanza della Capitaneria di Porto e dal Codice della Navigazione. «I cittadini – si evidenzia nei documenti – sono costretti a contattare quotidianamente la Capitaneria per segnalare natanti che si spingono fin sotto costa con il motore acceso, mettendo a rischio l’incolumità dei bagnanti.» Tra le richieste avanzate:

• L’installazione urgente di boe di delimitazione e corridoi di lancio per separare le aree di balneazione dai percorsi delle imbarcazioni;

• L’adozione di misure di controllo più efficaci, anche tramite ordinanze sindacali e il coinvolgimento della Polizia Locale; • Un coordinamento operativo con la Capitaneria di Porto e altri enti preposti; • Una relazione in Consiglio comunale sulle azioni intraprese, con particolare attenzione alla tempistica.

La mozione è stata trasmessa agli uffici per la protocollazione, con espressa richiesta di discussione urgente, alla luce della gravità del problema e dell’imminente avvio della stagione balneare. «La sicurezza in mare non può essere trascurata – sottolinea Stefania Loi, prima firmataria –. Servono azioni concrete e immediate per prevenire situazioni pericolose. La tutela dell’incolumità pubblica deve essere una priorità assoluta.»