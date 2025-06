Al Poetto tuffi amari per i bagnanti: scasso con furto ai danni dei veicoli in sosta, ieri un fatto analogo a quello di un turista lombardo è accaduto nel parcheggio di Marina Piccola. È successo verso le ore 16, Claudio Pinna lancia un appello: “Chi sa qualcosa mi contatti”.

Finestrino rotto, portafoglio e documenti portati via. In questo caso, però, nessun gps installato e la ricerca della refurtiva si complica. La denuncia è già stata presentata, sinora nessun aggiornamento positivo per l’uomo che spera di poter recuperare i suoi oggetti sottratti. 3472929660 e [email protected]sono i contatti di Pinna.