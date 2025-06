Morto mentre va a spegnere un incendio: onoreficenza al merito civile riconosciuta dal Capo dello Stato per Alessandro Diana, 19 anni, 5 anni fa rimase vittima di un grave incidente stradale. Era di Pabillonis il ragazzo che ha perso la vita per la sua terra logorata dalle fiamme.

“Stamattina, insieme al Prefetto di Cagliari, abbiamo consegnato alla Famiglia di Alessandro Diana l’onoreficenza al merito civile riconosciuta dal Capo dello Stato.

Un gesto che certamente non potrà riportare Alessandro qui fra noi, dopo la tragedia che a settembre del 2020 ha sconvolto la comunità intera e il mondo del volontariato, ma un gesto che assume una grande rilevanza emblematica, in particolare nei confronti di tutti i giovani della sua età, oggi sempre più spesso disinteressati alla vita comunitaria e disgregati da un isolamento sociale diffuso” ha espresso il sindaco Riccardo Sanna.

“Auspichiamo quindi che la memoria di Alessandro possa contribuire positivamente all’accrescimento della percezione di valore nei confronti della società, del volontariato e delle istituzioni”.