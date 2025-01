Si è trasformato in tragedia un allenamento di minibasket dell’Asd Pallacanestro Chivasso, in provincia di Torino. Un bimbo di soli 9 anni, Nicolò Cazzamani, residente a Torrazza Piemonte, si è sentito male improvvisamente ieri pomeriggio mentre giocava con i suoi compagni. “Nicolò – racconta a Torino Cronaca Roberto Viasco, vicepresidente della società sportiva – ha cominciato ad accusare mal di pancia, aveva anche dei conati e così gli allenatori lo hanno accompagnato nello spogliatoio”. A soccorrerlo anche la madre medico del piccolo, che è stato poi subito trasportato al Regina Margherita di Torino. Purtroppo, Nicolò se n’è andato questa mattina, fra lo sgomento della famiglia e di un’intera comunità. Fra le cause della morte, quella più probabile sembra un’emorragia cerebrale, ma sarà forse un’autopsia a chiarirlo. Struggente il messaggio che la Pallacanestro Chivasso ha voluto dedicare a Nicolò: “Non ci sono parole per descrivere cosa stiamo provando in queste ore. Gli staff tecnici, dirigenziali, i giocatori si stringono intorno ai genitori e alla famiglia di Nicolò. Porteremo il tuo sorriso sempre in campo con noi”. Il sindaco di Torrazza Piemonte Massimo Rozzino ha già indetto il lutto cittadino per il giorno in cui si terranno i funeral e la squadra ha annullato tutti gli impegni previsti in questi giorni.