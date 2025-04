Grave incidente questa sera attorno alle 21 sulla Ss126 nei pressi del cimitero di Cortoghiana. Due moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Gravi, purtroppo, i due centauri. Uno, di San Giovanni Suergiu, si trova attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale Sirai di Carbonia, mentre l’altro, che risulta abitare a Carbonia, è stato trasportato al Brotzu di Cagliari con numerosi traumi.

Come da prassi, le forze dell’ordine si stanno occupando dei rilievi di rito.