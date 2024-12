Capoterra – Via Cagliari al buio? “Assolutamente no, solo una interruzione il giorno di Natale”. Troppe luminarie e l’impianto ha risentito del carico, con una modifica e un ampliamento del sistema il problema è stato risolto.

La precisazione giunge direttamente dal Comune in risposta alle segnalazioni di alcuni residenti di via Cagliari che, un giorno fa, avevano segnalato l’anomalia nell’impianto di illuminazione pubblica. Buio, le luminarie natalizie, belle e luccicanti più che mai, ma spente. “Solo per poco”, però ribatte l’istituzione locale, “è stato un Natale bellissimo e ricco di eventi” ha precisato il sindaco Beniamino Garau.

Nessuna polemica, solo la preoccupazione di alcuni cittadini soprattutto per “l’aspetto sicurezza, anche attraversare la strada è diventato un altissimo rischio” aveva comunicato una cittadina. Il problema, comunque, è stato prontamente affrontato e risolto dagli addetti incaricati che, anche il giorno di Natale, hanno operato per il bene della comunità.