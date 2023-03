Si è ribaltato il camion che guidava, probabilmente per una raffica particolarmente forte di vento che in queste ore sta sferzando la Sardegna, e il carico di sabbia che trasportava si è rovesciato sulla strada, impedendo alle auto di passare, mandando in tilt il traffico e costringendo alla chiusura la statale 131 in entrambe le direzioni.

L’incidente all’altezza di Muros, nel sassarese. Sul posto personale ANAS e 118, ma l’autista leggermente ferito ha rifiutato il ricovero.