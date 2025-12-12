Paura nella notte nel sud Sardegna, dove sei migranti sono stati individuati nei pressi di Capo Spartivento dopo che il loro barchino si è incagliato sugli scogli. L’imbarcazione, danneggiata, non riusciva più a proseguire. La Capitaneria di porto è intervenuta con una motovedetta, ma la posizione complicata ha reso necessario l’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto e recuperato le persone a bordo. I migranti sono stati poi consegnati alla guardia costiera e condotti nel porto di Cagliari. Secondo quanto riferito, erano infreddoliti ma in buone condizioni. Dopo le verifiche, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.