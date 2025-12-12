“Le isole del Mediterraneo nelle mappe antiche, navigazione e rotte marittime”, sabato 13 Dicembre a partire dalle ore 10.30 presso la Biblioteca “Accimo” in Via Natta 21 a Cagliari-Elmas. Il Convegno proporrà i risultati di una ricerca effettuata dall’Accimo negli anni 2024 e 2025 relativa alle problematiche dell’ insularità e le differenti linee di sviluppo che le hanno caratterizzate, con l’obbiettivo altresì di favorire il dialogo interculturale attraverso l’esame della storia comune.

Da sempre le isole rappresentano un mondo caratteristico, dove il tipo di vita delle persone è stato spesso determinato dall’incontro tra mare e terra e nelle quali si sono sviluppate culture molto particolari, di norma diverse tra loro, che derivano dai caratteristici ambienti che vi si creano e da peculiari esigenze sociali, economiche e culturali. Aprirà i lavori, alle 9.30, la Presidente dell’Accimo, Caterina Marongiu, cui seguirà intorno alle ore 11.00 l’intervento del Generale dell’Aeronautica Militare e meteorologo Carlo Torchiani, dal tema “Variazioni dei fenomeni climatici e del regime dei venti nel Mediterraneo nell’ultimo millennio e i riflessi sulla navigazione”.

Alle ore 11.30 sarà la volta di Cristina Cocco, Professore Associato dell’Università di Cagliari – Settore Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche che argomenterà sulle “Biblioteche nei Monasteri”. Seguirà, alle ore 12.00, l’intervento di Antonio Franco Fadda, Cartografo Responsabile del progetto di ricerca sul ruolo della Sardegna nelle rotte del Mediterraneo e autore di diverse pubblicazioni sulle mappe antiche dell’area Mediterranea, che tratterà il tema relativo alle “Isole del Mediterraneo nelle mappe antiche – Il ruolo della Sardegna nelle rotte marittime”.

Si aprirà infine la discussione, con moderatore la Presidente dell’Accimo, Caterina Marongiu. Il prestigioso convegno proporrà ai presenti, ancora una volta, un tema di altissimo profilo e di sicuro interesse sul ruolo di fondamentale importanza che ha assunto nel corso dei secoli la Sardegna grazie alla sua posizione strategica nel bacino del Mediterraneo.

Un appuntamento assolutamente da non perdere.