Shopping natalizio, Truzzu: “Compriamo locale e aiutiamo i negozi di Cagliari”

“Comprate locale”. Così il sindaco Paolo Truzzu nell’ultimo fine settimana prima di Natale. “Ancora non sappiamo quali saranno le decisioni del governo in vista delle festività. Questo fine settimana potrebbe però essere l’ultima occasione per fare gli acquisti di Natale prima delle nuove restrizioni”, ha dichiarato il sindaco; “s e possiamo, allora, compriamo locale e stiamo vicini ai nostri commercianti. In questo momento di grande difficoltà, sostenere le attività locali è un piccolo grande contributo che ognuno di noi può dare all’economia cittadina”.