Lunghe giornate piene di speranza che man mano si è spenta per Alessandro Bologna, il 60enne proprietario insieme alla moglie Angela di un B&B a Monterenzio, a Villa di Cassano, vicino Bologna.

L’uomo è stato punto da un calabrone lo scorso 6 agosto mentre si trovava in auto. Poi, il ricovero all’ ospedale Maggiore e la continua vicinanza di amici e parenti affinché potesse riprendersi pienamente. Ma purtroppo i miglioramenti attesi non sono arrivati.

Ad aggiornare sulle condizioni di salute del 60enne- come riporta Il Resto del Carlino- una cara amica di famiglia, che ha dato anche la triste notizia ieri sera: “Abbiamo ricevuto la notizia che non avremmo mai voluto ricevere, i medici ci hanno comunicato che i loro esami valutativi su Alessandro si sono conclusi con il terribile esito, morte cerebrale. Abbiamo chiesto di mantenerlo in vita fino a domani. Se Alessandro riuscirà a superare la notte, domani sarà sospesa la respirazione forzata, e lentamente la sua vita cesserà”.

Gli amici più stretti avevano anche lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia di Alessandro e la moglie in questo momento così delicato: “Questa causa ci sta molto a cuore perché purtroppo in questo momento Angela ha necessità di un sostegno economico e di tutto il nostro aiuto. Dal 6 agosto la sua vita e quella di Alessandro Bologna è cambiata. Vivevano insieme da 10 anni, mai un solo giorno separati, ma nessuno poteva pensare a quello che è successo. Da tempo insieme gestivano il B&B “La Meridiana House” di Villa di Cassano a Monterenzio, non solo un lavoro, ma un sogno, coltivato e costruito con le loro mani nel tempo. Quello che è successo ad Alessandro è stato raccontato sui social, da tv, giornali e siti d’informazione, ma quello che nessuno sa è che, a causa di quanto successo, Angela ha dovuto sospendere l’attività del B&B: il fatto che non siano sposati crea degli ostacoli burocratici per tenere aperta la struttura, ma soprattutto le lunghe giornate che dovrà trascorrere in ospedale per stare accanto ad Alessandro non permetteranno ad Angela di accogliere i turisti. Il B&B è la loro unica fonte di guadagno. Il vostro contributo conta molto per noi, indipendentemente dall’importo che ciascuno riuscirà a donare: anche la più piccola donazione può fare la differenza, sarà un sollievo che permetterà ad Angela di stare vicino ad Alessandro, alleggerendola dal pensiero delle spese economiche”.